Суд заочно арестовал участника нападения на российский центр в Киеве

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина РФ Михаила Агафонова, участвовавшего в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Он будет исчисляться с момента задержания Агафонова на территории РФ или его экстрадиции в Россию. В настоящее время мужчина находится в международном розыске.
Агафонову заочно предъявлено обвинение в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ч. 2 ст. 360 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы,
Согласно материалам уголовного дела, Агафонов в феврале 2018 года принимал участие в антироссийской акции, возглавляемой руководителем Организации украинских националистов (запрещена в РФ) Николаем Коханивским. Её участники забросали камнями здание Российского центра науки и культуры в Киеве. В результате был нарушен порядок работы учреждения, а зданию причинён крупный материальный ущерб.
Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело в отношении Коханивского. Он подозревается в публичных призывах к террористической деятельности.
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