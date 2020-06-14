Суд заочно арестовал участника нападения на российский центр в Киеве

https://static.news.ru/photo/7db47512-aeec-11ea-a02b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина РФ Михаила Агафонова, участвовавшего в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Он будет исчисляться с момента задержания Агафонова на территории РФ или его экстрадиции в Россию. В настоящее время мужчина находится в международном розыске.

Агафонову заочно предъявлено обвинение в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ч. 2 ст. 360 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Согласно материалам уголовного дела, Агафонов в феврале 2018 года принимал участие в антироссийской акции, возглавляемой руководителем Организации украинских националистов (запрещена в РФ) Николаем Коханивским. Её участники забросали камнями здание Российского центра науки и культуры в Киеве. В результате был нарушен порядок работы учреждения, а зданию причинён крупный материальный ущерб.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело в отношении Коханивского. Он подозревается в публичных призывах к террористической деятельности.