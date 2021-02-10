Суд заочно арестовал главу штабов Навального Волкова

https://static.news.ru/photo/6755d9de-6b9b-11eb-a329-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте главы сети региональных штабов политика Алексея Навального Леонида Волкова по делу о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя, сообщили NEWS.ru в пресс-службе суда.

10 февраля в Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п.«б» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение двух или более несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, совершённое группой лиц предварительному сговору. — NEWS.ru), — говорится в ходатайстве следователя.

Теперь его должны арестовать на два месяца с момента его задержания на российской территории или экстрадиции в РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее Волкова объявили в международный розыск. Сам он сейчас находятся за границей. Это дело связано с массовыми акциями в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране. На них были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.