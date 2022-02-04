Суд заочно арестовал экс-директора департамента Внешэкономбанка Валитова

Тверской суд Москвы арестовал заочно бывшего директора департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, объявленного в международный розыск по обвинению в растрате около 10 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Валитова на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ, — сказала собеседница агентства.

Ранее Тверской суд Москвы вынес постановление об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему собственнику банка «Мастер-Капитал» Феликсу Бажанову, который обвиняется в хищении 1 млрд рублей. Он был объявлен в международный розыск.

Бажанов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, вместе с ним в хищении средств банка «Мастер-Капитал» участвовал бывший председатель правления кредитной организации Владимир Викторов.