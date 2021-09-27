Суд заочно арестовал бывшего замглавы Кузбасса

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замгубернатора Кемеровской области Антона Сибиля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант».
Сибиль занимал должность замглавы региона в 2010–2012 годах. Уволился с занимаемого поста по семейным обстоятельствам, после чего перебрался за границу. По данным издания, в настоящее время он проживает в Испании.
Имя бывшего чиновника неоднократно упоминалось в связи с рядом скандалов и расследований. Однако непосредственно к нему претензий не было. С чем связаны новые обвинения в отношении Сибиля, пока неизвестно — ни следствие, ни его адвокаты эту информацию не раскрывают.
Согласно решению суда, Сибиль должен быть взят под стражу при задержании на территории России или после его обнаружения и экстрадиции в страну. Защита бывшего чиновника
Ранее сообщалось, что бывший заместитель мэра Якутска Василий Гоголев был осуждён за злоупотребление полномочиями. Согласно материалам уголовного дела, из-за его неправомерных действий пострадала строительная фирма, которой был причинён ущерб на сумму более 165 млн рублей. Суд приговорил экс-чиновника к четырём годам лишения свободы.