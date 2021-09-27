Суд заочно арестовал бывшего замглавы Кузбасса

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замгубернатора Кемеровской области Антона Сибиля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант».

Сибиль занимал должность замглавы региона в 2010–2012 годах. Уволился с занимаемого поста по семейным обстоятельствам, после чего перебрался за границу. По данным издания, в настоящее время он проживает в Испании.

Имя бывшего чиновника неоднократно упоминалось в связи с рядом скандалов и расследований. Однако непосредственно к нему претензий не было. С чем связаны новые обвинения в отношении Сибиля, пока неизвестно — ни следствие, ни его адвокаты эту информацию не раскрывают.

Согласно решению суда, Сибиль должен быть взят под стражу при задержании на территории России или после его обнаружения и экстрадиции в страну. Защита бывшего чиновника сочла меру пресечения слишком суровой, но добиться её смягчения не смогла.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель мэра Якутска Василий Гоголев был осуждён за злоупотребление полномочиями. Согласно материалам уголовного дела, из-за его неправомерных действий пострадала строительная фирма, которой был причинён ущерб на сумму более 165 млн рублей. Суд приговорил экс-чиновника к четырём годам лишения свободы.