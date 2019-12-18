https://static.news.ru/photo/b8a44860-21b0-11ea-bff9-fa163e074e61_660.jpg Джордж Ковков Фото: tsniimash.ru

Второй Западный военный суд Москвы рассмотрел жалобу на приговор бывшему первому замглавы ЦНИИмаш Джорджу Ковкову и заменил ему наказание в виде трёх лет колонии условным сроком.

Наряду с этим ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, которая связана с документацией и приёмкой работ в интересах коммерческих организаций, и менять место жительства на протяжении года.

Ковков и ещё ряд чиновников проходили по делу о хищении средств, выделенных на а реконструкцию корпуса 100-1 на территории ЦНИИмаш. Двое из них были приговорены к четырём и пяти годам колонии, а ещё один к штрафу в 1 млн рублей.

По версии следствия, фигуранты завысили смету, включив в неё дорогостоящие строительные материалы и повышающие коэффициенты, что позволило им похитить часть средств.

Первоначальная экспертиза установила ущерб в размере 250 млн рублей, повторная снизила его до 140 млн рублей, а в суде сумма сократилась до 114,2 млн рублей. При этом, по словам адвоката Ковкова Георгия Филлипова, назначенная судом экспертиза показала, что все работы были выполнены в соответствии со сметой.

Ранее NEWS.ru писал, что суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима экс-гендиректора ООО «УСИО» по обвинению в растратах при строительстве космодрома Восточный.