Суд заменил Марии Алёхиной ограничение свободы на срок в колонии
Сергей Князев
Сергей Князев
11:58, 21 апреля 2022
Участница группы Pussy Riot Мария АлёхинаФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене наказания участнице Pussy Riot Марии Алёхиной по делу о нарушении санитарных норм. Как пишет ТАСС, из-за систематических нарушений ограничение свободы Алёхиной заменено на реальное лишение свободы сроком на 21 день. Сама она на заседание не явилась.
Представление уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы о замене Алёхиной Марии Владимировне неотбытой части наказания <...> удовлетворить. Направить Алёхину в исправительную колонию общего режима, — огласил постановление судья.
Таким образом, в ближайшее время сотрудники УФСИН поедут к месту проживания Алёхиной для заключения её под стражу. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Ранее участнице группы Pussy Riot назначили 15 суток административного ареста по делу о демонстрации нацистской символики, рассказал её адвокат Дмитрий Захватов. Алёхина была задержана сотрудниками полиции 7 февраля. Сообщалось, что Алёхину задержали после посещения инспектора ФСИН, а затем увезли в ОВД по Тверскому району. Основанием для этого послужила демонстрация свастики в подписи к одному из фото в соцсетях.