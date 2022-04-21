Суд заменил Марии Алёхиной ограничение свободы на срок в колонии

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У украинских боевиков в Мариуполе были тактические ракетные комплексы «Точка-У», которые могут преодолевать расстояния в 120 км, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что они способны поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В город было стянуто большое количество тяжёлого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». У «Точки-У» 120 километров дальность, а...