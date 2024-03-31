Суд заключил под стражу хозяина оренбургского ЛГБТ-бара

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Суд в Оренбурге заключил под стражу владельца местного ЛГБТ-бара (ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Роse, он обвиняется в организации деятельности экстремистской организации, сообщили в пресс-службе суда. Мужчина арестован до 18 мая.

Суд частично удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого на срок 1 месяц 20 дней до 18 мая 2024 года, — говорится в сообщении.

18 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Оренбурге возбудили уголовное дело в отношении гей-клуба Pose за организацию деятельности экстремистской организации. Это первое подобное дело после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением.

Также Центральный районный суд Оренбурга избрал меру пресечения администратору и арт-директору бара. Обвинение основано на ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Суд принял решение отправить обвиняемых под стражу до 18 мая.

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов руководство оренбургского ночного клуба за пропаганду ЛГБТ. В перечень внесли арт-директора и администратора заведения.