https://static.news.ru/photo/0fe0371c-37a8-11ea-88e5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Черёмушкинский суд Москвы взыскал 2,3 млн рублей в пользу прокуратуры с блогера Алексея Навального и других организаторов несогласованных акций 27 июля и 3 августа 2019 года в российской столице.

Исковые требования удовлетворить, — цитирует судью ТАСС.

Ответчиками по иску также являются Илья Яшин, Александр Соловьёв, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. Обвинение просило взыскать с них 1,261 млн рублей. С Албурова и Соболь инстанция постановила отдельно взыскать ещё 1,107 млн рублей за события 3 августа.

Как писал NEWS.ru, принять во втором чтении законопроект, который вводит штрафы за нарушение закона о СМИ-иноагентах, рекомендовал нижней палате комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должны вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

Документ предусматривает штрафы для граждан в размере 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. рублей за первое нарушение. За повторное нарушение размер штрафа значительно увеличивается. Так, гражданам придётся заплатить до 50 тыс. руб. Должностным лицам это обойдётся в сумму до 100 тыс. руб. Юридические лица могут быть оштрафованы на миллион рублей. В законопроекте есть и пункт о грубых нарушениях порядка деятельности СМИ-иноагента, который подразумевает максимальную ответственность для юридических лиц — 5 млн рублей.