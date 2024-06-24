Суд взыскал с Ходорковского и Лебедева почти 1,5 млрд рублей

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Михаил Ходорковский

Мещанский суд Москвы взыскал почти 1 миллиард рублей и более $1,8 млн с бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-президента банка «МЕНАТЕП» Платона Лебедева, пишет РИА Новости. Соответствующий иск против бизнесменов подала Генпрокуратура РФ.

Исковые требования удовлетворить полностью, — сказал судья.

Суд установил, что Ходорковский и Лебедев создали компанию Group MENATEP Limited, чтобы выводить деньги в офшор на Гибралтаре. Отмечается, что бизнесмены до сих пор не возместили указанный ущерб. Их счета арестуют.

Ранее стало известно, что коттеджный поселок Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово, где расположены дома Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Платона Лебедева, был обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры. До этого активы бизнесменов были конфискованы по требованию судебных приставов, однако для погашения долгов по налогам недвижимость не использовали.

До этого в пресс-службе ФССП сообщили, что в Москве судебные приставы намерены передать в управление РФ бизнес-центр «Агат». Данные действия осуществляются в рамках обращения в доход государства имущества экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.