https://static.news.ru/photo/1663842c-21d7-11ea-93a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/ Russian Look/Global Look Press

Бывшая заведующая филиалом роддома № 27 в Москве Марина Сармосян выпущена из СИЗО. Пресненский суд столицы изменил Сармосян меру пресечения, сменив содержание в следственном изоляторе на домашний арест.

Находиться под домашний арестом доктор будет до 6 февраля будущего года. Врачу вменяют две статьи: «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сармосян уволена с поста заведующей филиалом, вместе с ней сняты с должностей заведующие всех отделений, пишет ТАСС.

Уголовное дело на заведующую было заведено по заявлениям четырёх рожениц, которым отказывали в проведении кесарева сечения, из-за чего новорождённые получили травмы и стали инвалидами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заведующие отделениями, уволенные вместе с бывшей заведующей филиалом роддома при ГКБ им. Спасокукоцкого Мариной Сармосян, заявили о том, что их вынудили написать заявления об уходе. По имеющейся информации, к роженицам применяли запрещённый в России метод Кристеллера — выдавливание ребёнка локтем или предплечьем из живота матери.