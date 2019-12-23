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Гражданин США, Канады, Ирландии и подданный Великобритании Пол Уилан, которого в РФ обвинили в шпионаже, обратился к американским властям с просьбой о защите.

Во время заседания Мосгорсуда 24 декабря он, находясь в стеклянной будке, показал письменное заявление, в котором сообщил, что подвергался угрозам со стороны ФСБ. Премьер-министр, президент, пожалуйста, прекратите этот нонсенс, —...