Дмитрия Бученкова, находящегося в международном розыске по делу об участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве, заочно приговорили к 2,5 годам колонии. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.
Назначенное Бученкову наказание считать отбытым и розыскные действия прекратить, — говорится в приговоре судьи Ларисы Семёновой.
Адвокат Бученкова Светлана Сидоркина отметила, что теперь её подзащитный может вернуться домой,
Ранее NEWS.ru писал, что Бученков уехал в Литву и получил там политическое убежище. Он заявил, что обвинения в его адрес построены на основании фото с митинга семилетней давности, на котором запечатлён только отдалённо похожий на него человек.
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