Суд признал геноцидом действиях нацистов на Ставрополье в 1941-1945 годах

Фото: Израиль Озерский/РИА Новости

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов

Ставропольский краевой суд признал геноцидом национальных, этнических и расовых групп преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости. В результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек.

Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности <…> а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп, — огласил решение судья.

По данным прокуратуры, процесс инициирован для «защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц». Процесс также призван донести «до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны».

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что действия немецко-фашистских захватчиков на территории Воронежской области в период Великой Отечественной войны необходим признать геноцидом советского народа. Он отметил, что «на оккупированной гитлеровцами с сентября 1941 года по январь 1943 года территории региона погибли 198 300 человек, среди которых 6210 военнопленных и 4911 мирных жителей зверски убили путем расстрела, повешения».