Суд вынес решение по аресту Беркович и Петрийчук из-за спектакля Режиссер Беркович и драматург Петрийчук останутся в СИЗО до 10 марта

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, обвиняемые в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», останутся под арестом до 10 марта, передает РИА Новости. Такое решение принял Замоскворецкий районный суд города Москвы, несмотря на просьбы защиты изменить меру пресечения. В СИЗО обе девушки находятся с начала мая.

Продлить обвиняемым Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 10 марта, — огласила решение судья Лариса Семенова.

Как сообщает Telegram-канал SOTAvision (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Беркович назвала дело «мертвым» и предложила закончить с «публичной поркой». Адвокат Ксения Карпинская сообщила о новой экспертизе, прямо противоположной предыдущей, которую раскритиковали за ненаучность. В новом анализе она обратила внимание на приравнивание исламской идеологии к терроризму.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева раскритиковала «бессмысленные и жестокие аресты». По ее словам, суды выносят одинаковые решения по избранию меры пресечения, не обращая внимания на обстоятельства, в которых оказались подсудимые.