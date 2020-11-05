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Суд вынес приговор жителю Перми по делу о реабилитации нацизма

10:25, 06 ноября 2020

Пермский краевой суд вынес приговор по делу жителя Перми Даниила Шестакова, опубликовавшего на сайте акции «Бессмертный полк» фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине.

Мужчине были предъявлены обвинения в реабилитации нацизма.

Суд приговорил признать Шестакова Даниила Антоновича виновным в совершении преступления, — объявил судья Олег Ахматов.

Он также сообщил, что обвиняемому назначено наказание в виде исправительных работ в течение девяти месяцев, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Шестаков в ходе судебного заседания не признал свою вину. При этом во время дачи показаний, как сообщал Следственный комитет, он раскаялся в содеянном. Также он назвал свой поступок «не очень оригинальной и неумной шуткой».

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