Суд вынес приговор жителю Перми по делу о реабилитации нацизма

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Пермский краевой суд вынес приговор по делу жителя Перми Даниила Шестакова, опубликовавшего на сайте акции «Бессмертный полк» фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине.

Мужчине были предъявлены обвинения в реабилитации нацизма.

Суд приговорил признать Шестакова Даниила Антоновича виновным в совершении преступления, — объявил судья Олег Ахматов.

Он также сообщил, что обвиняемому назначено наказание в виде исправительных работ в течение девяти месяцев, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Шестаков в ходе судебного заседания не признал свою вину. При этом во время дачи показаний, как сообщал Следственный комитет, он раскаялся в содеянном. Также он назвал свой поступок «не очень оригинальной и неумной шуткой».