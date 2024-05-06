Суд вынес приговор владельцу склада, где при пожаре погибло семь человек Владельца цветочного склада приговорили к трем годам колонии по делу о пожаре

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Суд в Москве приговорил владельца цветочного склада, на котором при пожаре погибло семь человек, к трем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. ЧП произошло в ноябре 2022 года, тогда в результате пожара на арендованных складах, расположенных в районе Комсомольской площади, погибли сотрудники и посетители.

Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мачелюк Антон Анатольевич, генеральный директор ООО «Ново Флоре», признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более людей). Суд назначил Мачелюку наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, — говорится в сообщении.

В суде добавили, что частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. Отмечается, что в 2019 году на территории складов уже был пожар, последующие проверки выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, по результатам которых к административной ответственности были привлечены юридическое и должностное лицо.

Ранее пожарные локализовали возгорание на овощехранилище в Крыму. В МЧС России сообщили, что огонь охватил площадь 1,8 тысячи квадратных метров. В ведомстве уточнили, что из-за ветра пламя перешло на складированные рядом с хранилищем деревянные палеты.