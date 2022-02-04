Суд вынес приговор участнику терактов в московском метро в 2010 году

2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил к пожизненному заключению Магомеда Нурова, виновного в причастности к терактам на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости. Нуров признан виновным в участии в преступном сообществе и устойчивой вооружённой группе, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 223 УК РФ).

По совокупности преступлений назначить Нурову наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, — заявил судья.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Московского метрополитена к Нурову на 17 млн 49 тысяч 644 рубля 24 копейки за покорёженные вагоны и ремонт станций. Четыре гражданских иска от потерпевших оставлены без рассмотрения.

Следствие установило, что Магомед Нуров являлся членом банды в составе преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Семь установленных участников банды были ликвидированы в ходе контртеррористических операций в 2010–2013 годах. Нуров выполнял роль связного и водителя для перевозок участников банды, а после совершения терактов принял меры к сокрытию их исполнителей.

Ранее сообщалось, что жителя Дагестана Магомеда Нурова задержали 28 марта 2019 года во время операции ФСБ в Хасавюртовском районе. Его называли в числе участников банды Магомедали Вагабова, которого подозревают в подготовке взрывов в столичной подземке в 2010 году.

В марте 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели два взрыва. Погибли 36 человек, из них 24 на «Лубянке» и 12 на станции метро «Парк культуры». Через несколько дней в лечебных учреждениях скончались ещё четверо пострадавших. Организатором назвали Магомедали Вагабова — одного из главарей радикального подполья, действовавшего в Дагестане. В августе 2010 года его ликвидировали в ходе спецоперации силовиков.