Суд вынес приговор участнице Pussy Riot по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы вынес приговор участнице Pussy Riot и муниципальному депутату Люсе (Людмиле) Штейн по «санитарному делу». Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы судов столицы.

Активистка получила год ограничения свободы. Ей нельзя покидать Москву, выходить из дома в период с 22:00 до 06:00, переезжать без уведомления органов власти, а также принимать участие в массовых мероприятиях. Кроме того, она обязана два раза в месяц отмечаться в уголовной инспекции.

Моё дело — это не частный случай. Ну назначат мне сейчас это ограничение свободы — казалось бы, ничего страшного. Хотя этот приговор, естественно, будет несправедливым, но на фоне чудовищных сроков, которые людям дают вот так же ни за что, это уже воспринимается как цветочки. <...> Моё дело — это капля в море, но из таких вот капель и состоит уничтожение прав человека в России, — заявила сама Штейн на последнем слове, её слова приводит «Медуза» (издание признано российскими властями иноагентом).

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Кире Ярмыш — полтора года ограничения свободы, Олегу Степанову — год ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алёхина и глава «Альянса врачей» (признан российскими властями иностранным агентом) Анастасия Васильева.