Суд вынес приговор убийце «колбасного короля» Суд приговорил Мавриди к 20 годам колонии за убийство «колбасного короля» Маругова

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Московский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Александра Мавриди за убийство «колбасного короля» Владимира Маругова и похищение адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Подмосковья. Кроме того, суд вынес обвинительный приговор другим фигурантам дела — Павлу Ахмедову, Константину Барскому, Ивану Цуркану, Денису Грозаву, Николаю Тетери, а также Александру Бутнару.

Суд приговорил Мавриди к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, Ахмедова к 13 годам лишения свободы, Барского к 8 годам лишения свободы, Цуркану к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, Грозаву — к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, Тетерю к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, Бутнару к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, — говорится в сообщении.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого и общего режимов. Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших к Мавриди и Ахмедову о компенсации морального вреда на общую сумму более чем 10 млн рублей.

В 2021 году в МВД РФ сообщили о задержании Мавриди, сбежавшего из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Полицейские задержали и других беглецов — Грозаву и Цуркану, которые скрывались на съемной квартире в Подольске. Тетеря сам сдался силовикам.

Четвертым задержанным стал Бутнару. Его задержали в одном из поселков Новгородской области.

По данным СК, Мавриди и Ахмедов 1 ноября 2020 года проникли на дачу Маругова и убили его из арбалета, а женщину, которая была вместе с бизнесменом, связали. Ей удалось вырваться и вызвать полицию. Представитель подмосковного СК Ольга Врадий впоследствии завила, что сообщники тщательно готовились к преступлению.