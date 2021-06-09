Суд вынес приговор убийце гея в Москве

https://static.news.ru/photo/6327c620-c923-11eb-a047-96000091f725_660.jpg Антон Бережной Фото: Пресс-служба Басманного суда

Убийце гея Антону Бережному вынесли приговор — судья назначил ему девять лет колонии строго режима. Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

Если до этого суд оправдал мужчину, то теперь присяжные признали его виновным.

Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие несовершеннолетнего ребёнка, хорошие рекомендации с места регистрации, а также наличие пожилых родственников, находящихся на иждивении. Кроме того, подсудимый принёс извинения потерпевшей стороне. Что касается отягчающих обстоятельств, то их выявлено не было.

6 февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного по статье «Убийство», однако признали виновным в побоях. Сам инцидент произошёл в июне 2019 года рядом с Курским вокзалом. Подсудимый напал на двух молодых людей нетрадиционной ориентации с ножом, один из них в результате умер, второму удалось выжить.

1 июня коллегия присяжных должна была вынести свой вердикт о виновности или невиновности Бережного. Подсудимый исчез во время перерыва в заседании и оставил в суде свой паспорт. В связи с этим заседание было отложено.