Суд вынес приговор сыну вымогателя денег у Ростеха за то же преступление Суд: сын куратора канала «Кремлевский мамковед» получил 3,5 года условно

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Хамовнический суд Москвы назначил 3,5 года условно Станиславу Садовову, сыну администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садовова. Мужчины проходили по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и основателя образовательной корпорации «Синергия» Вадима Лобова.

Хамовнический районный суд города Москвы вынес приговор сыну ранее осужденного администратора Тelegram-канала «Кремлевский мамковед» Садовова Сергея — Садовову Станиславу Сергеевичу, — передает объединенная пресс-служба московских судов

Ранее была названа сумма, которую Садовов требовал у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Речь идет о 800 тысячах рублей. Администратор канала полностью признал свою вину и возместил причиненный пострадавшему ущерб. В пресс-службе суда уточнили, что Садовов действовал не один, а с группой лиц по предварительному сговору. Сын администратора канала также проходил по делу обвиняемым. Злоумышленники пригрозили публикацией данных, позорящих потерпевшего. Позднее 50-летнего Садовова задержали правоохранители.

В феврале Хамовнический суд Москвы признал Сергея Садовова виновным и избрал ему меру пресечения в виде двух с половиной лет в колонии общего режима. Позже обвиняемого в вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко приговорили к условному сроку вместо реального.