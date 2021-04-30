Лжесвидетеля по делу Ефремова приговорили к исправительным работам

https://static.news.ru/photo/5d014f56-a9ab-11eb-bb40-96000091f725_660.jpg Теван Бадасян Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд вынес приговор Тевану Бадасяну, обвиняемому в даче ложных показаний на процессе по делу актёра Михаила Ефремова. Мужчине назначили год исправительных работ. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил признать Бадасяна виновным и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% в доход государства. Меру пресечения не избирать, — сказал судья Сергей Артёмов.

В прениях прокурор попросил приговорить Бадасяна к одному году и десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Его обвиняют по части 1 статьи 307 УК — заведомо ложные показания свидетеля. Теван Бадасян 31 августа 2020 года дал показания по делу актёра. В суде он утверждал, что незадолго до аварии видел мужчину, похожего на Ефремова, недалеко от паба «Улисс». Затем этот человек сел на заднее сиденье джипа, который затем попал в ДТП. Вскоре после вынесения приговора Ефремову МВД возбудило дела против Бадасяна и ещё двух свидетелей защиты — Андрея Гаева и Александра Кобца.

Смертельное ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил знаменитость к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок заключения на шесть месяцев.

Осуждённый актёр в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе рассказывал, что Пашаев предлагал «купить свидетелей» для суда. При этом защитник якобы взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, а на руки те получили лишь по 300 тысяч.