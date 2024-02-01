Суд вынес приговор россиянке за угрозу взорвать коммунальщиков из-за цен Жительница Шахт получила три года условно за угрозу взорвать коммунальщиков

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Жительницу города Шахты Ростовской области Сталину Косякову приговорили к трем годам условно за угрозу взорвать здание управляющей компании, сообщили РАПСИ в пресс-службе УФСБ России по региону. По данным ведомства, женщина позвонила в полицию и заявила о своем намерении из-за высокой стоимости коммунальных услуг.

Инцидент произошел в августе 2023 года. После получения тревожного сообщения экстренные службы провели проверку, в ходе которой не нашли в здании и на прилежащей территории взрывчатых веществ.

После установления личности звонившей было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Шахтинский городской суд признал женщину виновной, приговор вступил в законную силу.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево двое не знакомых друг с другом мужчин угрожали взрывами. Оба инцидента произошли в терминале B с разницей в два часа. Один из пассажиров, Александр Л., ожидал начала посадки на рейс AFL1458 до Новокузнецка. Во время разговора мужчина заявил, что в помещении нужно всех взорвать. После этого на место оперативно прибыли сотрудники службы безопасности. Они проверили территорию, поговорили с Александром и передали его полицейским.