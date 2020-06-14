Суд вынес приговор Полу Уилану

https://static.news.ru/photo/effb261a-aee3-11ea-ab85-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд огласил приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд приговорил признать Уилана виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима. Мера пресечения остаётся прежней. Зачесть Уилану срок содержания под стражей с момента задержания, — огласил решение судья.

Из-за того, что дело засекречено и слушалось в суде в закрытом режиме, приговор огласили тоже частично — только вводную и резолютивную части.

В конце мая в прениях прокурор запросил для Уилана 18 лет строгого режима.

ФСБ не раскрывает фабулу дела. Известно только, что Уилан был задержан в конце 2018 года, с тех пор он содержался под стражей. Мужчина неоднократно жаловался на здоровье, его беспокоила паховая грыжа. 27 мая его прооперировали в НИИ им. Склифосовского.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Помпео потребовал от России освободить Уилана.