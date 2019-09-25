Замоскворецкий суд вынес приговор Денису Чуприкову. Его обвиняли в похищении картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Суд постановил признать Чуприкова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 164 УК, и назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима, — огласила приговор судья.
Обвинение накануне запросило для подсудимого четыре года колонии строгого режима. Прокурор просила учесть смягчающие обстоятельства: наличие ребёнка, социальную ориентированность, признание вины, а также полное возмещение ущерба.
На заседании 24 сентября Чуприков публично извинился перед Третьяковской галереей и Министерством культуры, а также полностью признал вину.
Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января. Подозреваемый просто вынес картину с выставки, при этом ему никто не помешал. На следующий день МВД заявило о задержании подозреваемого.
Ранее News.ru рассказывал, как прошло последнее разбирательство по существу дела Чуприкова.