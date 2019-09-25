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Совет Федерации поддержал законопроект, предполагающий отмену налога на материальную помощь суммой не больше четырёх тысяч рублей в год для студентов и аспирантов.

Парламентарии приняли такое решение в ходе заседания, передаёт АГН «Москва». Теперь документ поступит на подпись президенту Владимиру Путину. Как писал News.ru, автор инициативы, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявляла, что материальная...