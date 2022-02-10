Суд вынес приговор по делу о подрыве здания ФСБ в компьютерной игре

В Канске суд огласил приговор подросткам, которые хотели взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Как сообщил в Twitter глава ассоциации «Агора» Павел Чиков, суд освободил двоих несовершеннолетних фигурантов дела от уголовной ответственности за содействие следствию и назначил им три и четыре года лишения свободы условно, приговорив третьего из фигурантов к реальному сроку.

Отмечается, что Никиту Уварова суд признал виновным по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей. Он был взят под стражу в зале суда.

Ранее для школьников из Канска гособвинителем было выдвинуто предложение назначить сроки от 6,5 года воспитательной колонии до 9 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ летом 2020 года выдвинули обвинение против троих 14-летних школьников, им инкриминируют создание террористического сообщества. Поводом послужил чат с перепиской, где обсуждалась идея в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. На тот момент подростки были самыми юными фигурантами дел по данной статье.

В ходе следствия со школьников были сняты обвинения в создании террористического сообщества за отсутствием в их действиях состава преступления. В августе 2021 года подростки были освобождены из СИЗО, им назначен запрет на совершение определённых действий. В частности, всем трём школьникам запрещено ночью покидать место жительства, общаться друг с другом, а также пользоваться Интернетом.

По мнению сотрудников спецслужбы, подростки решили последовать примеру участников террористического сообщества «Сеть» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и подрывников, которые устроили теракты у управлений ФСБ в Хабаровске и Архангельске.

Двое несовершеннолетних фигурантов вначале дали признательные показания, но позже от них отказались. Третий подросток, для которого обвинение запросило девять лет колонии, в ходе всего следствия настаивал на невиновности. В мае 2021 года расследование данного дела было завершено.