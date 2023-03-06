Вынесен приговор первому журналисту, обвиненному за фейки о ВС России Первого обвиненного за фейки о ВС РФ журналиста Новашова приговорили к исправительным работам

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Андрей Новашов

Андрея Новашова, считающегося первым обвиненным по статье о фейках о ВС РФ журналистом в стране, приговорили к восьми месяцам исправительных работ. Вердикт вынес суд города Прокопьевск (Кемеровская область), передает «Тайга.инфо». Сам мужчина отказался признавать свою вину. Его защита намерена обжаловать приговор.

Также Новашову по решению суда теперь запрещено заниматься публицистической деятельностью. Запрет будет действовать в течение года.

Известно, что требование прокурора инстанция удовлетворила лишь частично. Гособвинение запрашивало для журналиста 11 месяцев исправительных работ с удержанием в бюджет 10% зарплаты. Также прокурор просил, чтобы Новашову запретили публиковаться в Сети на два года.

Дело в отношении журналиста было возбуждено из-за постов в социальных сетях, в которых мужчина высказывался против специальной военной операции на Украине.

Ранее гособвинитель на прениях в Тимирязевском районном суде запросила девять лет колонии для автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Активиста обвиняют в распространении фейков про армию РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Приговор Иванову огласят 7 марта.

Иванов находится под стражей с лета 2022 года. На суде он выступил с последним словом, в котором назвал обвинения абсурдными. Студент заявил, что все, о чем он заявлял в соцсетях, нашло подтверждение.