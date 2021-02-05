Суд вынес приговор организатору финансирования террористов

https://static.news.ru/photo/44c336ac-67c5-11eb-9a20-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Организатора финансирования ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) приговорили к 17 годам колонии. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.

Суд признал Бегиева виновным как участника ИГ и организатора её финансирования.

Приговором суда Бегиеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — цитирует её РИА Новости.

Следствие доказало, что Бегиев, находясь за границей, вступил в ряды запрещённой террористической организации. Вернувшись в 2015 году в Россию, стал искать желающих оказать материальную помощь ИГ, для чего создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц, готовых финансировать террористов. Всего в это сообщество вошло около 30 участников.

По оперативным данным, с февраля 2015 года по март 2019 года члены группы по указанию эмиссара «Исламского государства», который находится за рубежом, перевели через мобильный банк около 8 млрд рублей на счета возможного организатора финансирования террористов.

NEWS.ru писал, что в марте ФСБ разоблачила «благотворителей», собравших для «Исламского государства» 2 млн рублей. Члены террористической ячейки действовали в трёх регионах России.