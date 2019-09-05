https://static.news.ru/photo/ec7a5486-cff3-11e9-b01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Тверской суд вынес приговор активисту Константину Котову. Ему вменяют статью 212.1 — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, известную как «дадинская». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Приговором суда Константину Котову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Накануне в судебных прениях прокурор запросила 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Расследование по его делу завершилось в рекордные сроки — за два с половиной дня, судебные слушания также длились всего два дня.

Котова задержали 10 августа после митинга на проспекте Сахарова, но позже отпустили. В ночь на 13 августа у него прошёл обыск, затем он был допрошен в СК.

Следствие считает, что обвиняемый более двух раз за полгода нарушил порядок на публичных акциях и митингах.

Пока единственным осуждённым по статье 212.1 УК был Ильдар Дадин. В 2017 году Президиум Верховного суда отменил приговор.

News.ru опубликовал эксклюзивные кадры момента задержания Константина Котова 10 августа.

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