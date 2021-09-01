Суд вынес приговор фигуранту дела о повреждении машины ФСБ на митинге

Тверской суд Москвы назначил участнику акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января Глебу Борисову пять лет условного срока по делу о повреждении автомобиля с мигалкой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Также ему назначили испытательный срок пять лет. Борисова признали виновным в двух эпизодах применения насилия по отношению к силовикам (ч.1 ст. 318 УК РФ) и в умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В феврале в суде сообщали, что обвиняемому нет 18 лет, писал ТАСС. По информации источников агентства, он подрался с бойцами ОМОНа.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января. В Москве, по оценкам журналистов, на улицы вышли более 40 тысяч человек. Полиция говорит о четырёх тысячах. Группа протестующих разгромила ехавшую с мигалкой машину ФСБ. Граждане прыгали на автомобиль, разбили стёкла, распылили вещество из баллончика.

Аналогичные акции протеста проходили по всей стране 31 января и 2 февраля.