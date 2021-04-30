Суд вынес приговор ещё одному лжесвидетелю по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/c4995f8c-a9ba-11eb-ad09-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд Москвы вынес приговор Александру Кобецу, обвиняемому в даче ложных показаний на процессе по делу актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил признать Кобеца виновным и назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства, — сказала судья Катерина Кириченко.

Ранее в прениях прокурор попросил приговорить Кобеца к одному году и десяти месяцам исправительных работ с удержанием 20% в доход государства.

Смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил знаменитость к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок заключения на шесть месяцев.

В апреле МВД передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобеца и Левана Бадасяна. Их обвиняют в даче ложных показаний по делу Ефремова. Все трое утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сиденье.