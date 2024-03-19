Суд вынес приговор бывшей замглавы Минпросвещения Раковой Экс-замглавы Минпросвещения Ракова приговорена к пяти годам общего режима

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Марина Ракова

Никулинский районный суд Москвы приговорил экс-замминистра просвещения России Марину Ракову к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Также на бывшую чиновницу наложили штраф в размере 900 тысяч рублей.

Бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев получил четыре года лишения свободы условно. По версии следствия, они вступили в сговор для хищения бюджетных средств. Другие участники дела получили условные сроки, реальный только у Ивана Федотова — три года колонии общего режима.

Ракова стала фигурантом уголовного дела по факту хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период ее пребывания на посту заместителя министра просвещения. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям, ущерб превысил 50 млн рублей. Также ей вменяют мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 млн рублей.

В конце января прокурор запросил для Раковой восемь лет лишения свободы. Других фигурантов, включая бывших руководителей «Шанинки» и РАНХиГС, предложили посадить на сроки от трех до шести с половиной лет.

Сегодня также стало известно, что полицейские задержали вице-мэра города Тулуна Иркутской области Елену Абрамову по подозрению в мошенничестве. В мэрии Тулуна сейчас проходят обыски. Вместе с Абрамовой задержаны еще несколько лиц, связанных с деятельностью бывшего мэра Юрия Карих.