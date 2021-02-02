Суд вынес инспекции ФСИН частное постановление из-за Навального

https://static.news.ru/photo/8054ad86-6581-11eb-b722-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Симоновский суд Москвы вынес частное постановление инспекции ФСИН за ненадлежащий контроль над оппозиционером Алексеем Навальным.

Обратить внимание начальника филиала на допущенные нарушения, — заявила судья Наталья Репникова.

Прокуратура посчитала, что инспектор ФСИН плохо выполнил свою работу по контролю за осуждённым блогером.

Ранее суд отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и приговорил оппозиционера к 3,5 года колонии. Фактически Навальный проведёт в заключении два года и семь месяцев поскольку часть времени оппозиционер находился под домашним арестом. Адвокат блогера Вадим Кобзев заявил, что защита обжалует отмену условного срока и его замену на реальный в 3,5 года колонии.

Как писал NEWS.ru, Юлия Навальная расплакалась, услышав решение суда по делу мужа. Сам Навальный выслушал вердикт спокойно, он не ответил на вопрос, всё ли понятно участникам процесса. После оглашения приговора штаб Навального в Москве объявил о проведении акции в центре города.