Суд втрое сократил запрошенный прокурором срок для поджигателя автозака Мосгорсуд приговорил многодетного поджигателя автозака к шести годам колонии

Фото: Мосгорсуд

Виталий Кольцов

Московский городской суд приговорил к шести годам колонии многодетного отца Виталия Кольцова, который был обвинен в метании коктейля Молотова в полицейский автозак, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Прокуратура запрашивала для подсудимого наказание в виде 19 лет и 6 месяцев тюрьмы по статье о посягательстве на жизнь полицейского, однако он сумел убедить присяжных, что не знал о нахождении сотрудника в автобусе.

Отмечается, что после решения присяжных суд переквалифицировал преступление Кольцова на применение насилия против представителя власти. Приговор в законную силу пока не вступил.

Дело слушалось с участием коллегии присяжных в Мосгорсуде, которые своим вердиктом оправдали подсудимого по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, но признали виновным по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога.

Инцидент произошел в мае 2022 года в Москве у гостиницы «Метрополь», 45-летний Виталий Кольцов метнул две бутылки с горючей смесью в сторону припаркованных автозаков Росгвардии. При этом одна из бутылок попала в автомобиль, произошло возгорание. Вторая отскочила на асфальт, где загорелся бензин. Сотрудникам Росгвардии удалось быстро потушить возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал.