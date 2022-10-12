Суд впервые отменил мобилизацию россиянина Правозащитник Чиков сообщил, что суд впервые отменил мобилизацию россиянина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России суд впервые приостановил мобилизацию гражданина, призванного на военную службу, сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина потребовал прохождения альтернативной службы, однако в военкомате ему в этом отказали. В связи с этим он и подал заявление в суд. Конкретные детали дела не раскрываются.

Как утверждает Чиков, суд принял на рассмотрение заявление мобилизованного, назначил дату слушания, а после и вовсе отменил призыв мужчины на военную службу. В настоящее время он находится в воинской части, однако вскоре будет доставлен домой.

Ранее правозащитник рассказывал, что если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина, то он может подать заявление на альтернативную гражданскую службу. По его словам, это касается не только призывников срочной военной службы, но и мобилизованных, на что указывает Конституционный суд России.

При этом Чиков подчеркнул, что нормативно-правовых актов, регулирующих порядок организации и несения альтернативной гражданской службы, в России нет. Адвокат считает, что этот факт не должен мешать россиянам проходить альтернативную службу.