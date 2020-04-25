Суд возобновил уголовное дело против бывшего вице-президента «Роснефти»

https://static.news.ru/photo/093cc6a6-86e4-11ea-82fe-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Локтионов Фото: inform-24.com

Мосгорсуд признал законным решение прокуратуры отменить прекращение уголовного дела против бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова.

Ранее Локтионов вернулся в Россию из Лондона в рамках «списка Титова». Сразу по возвращении в отношении него были проведены необходимые следственные действия. В сентябре 2019 года уголовное дело было прекращено, но уже 1 октября прокурор отменил это решение, ссылаясь на неполноту расследования.

Как пишет РИА Новости, уголовное дело против Локтионова было возбуждено в Краснодаре в 2010 году. Он обвиняется в хищениях у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши более 100 млн рублей.

Ранее заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково. Мужчина пытался улететь в Сочи. Сотрудники ФСБ и уголовного розыска задержали бывшего менеджера у стойки регистрации. В отношении Горринга было возобновлено дело по статье о посредничестве в получении взятки, которое переквалифицировали в мошенничество, сообщал NEWS.ru.