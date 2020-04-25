Суд возобновил уголовное дело против бывшего вице-президента «Роснефти»

Мосгорсуд признал законным решение прокуратуры отменить прекращение уголовного дела против бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова.
Ранее Локтионов вернулся в Россию из Лондона в рамках «списка Титова». Сразу по возвращении в отношении него были проведены необходимые следственные действия. В сентябре 2019 года уголовное дело было прекращено, но уже 1 октября прокурор отменил это решение, ссылаясь на неполноту расследования.
Как
Ранее заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково. Мужчина пытался улететь в Сочи. Сотрудники ФСБ и уголовного розыска задержали бывшего менеджера у стойки регистрации. В отношении Горринга было возобновлено дело по статье о посредничестве в получении взятки, которое переквалифицировали в мошенничество, сообщал NEWS.ru.
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