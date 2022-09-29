Суд вновь отказал Навальному в удовлетворении иска к колонии Суд отказал Навальному в удовлетворении иска к ИК-6 о водворении в штрафной изолятор

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный(на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

Ковровский городской суд Владимирской области отказал оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении иска к ИК-6 о водворении в штрафной изолятор, сообщает РИА Новости. Отмечается, что заседание по иску Навального было назначено на 23 сентября, но его отложили в связи с тем, что осужденный попросил колонию предоставить дополнительные документы.

В удовлетворении иска Навальному отказано, — сказали в суде.

По данным сайта Ковровского городского суда, в августе и сентябре Навальный подал к ИК-6 девять исков. Два из них — по поводу информации о заказчике производимых им в колонии изделий и объявленного ему предостережения — суд уже рассмотрел и в удовлетворении отказал.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.

В начале сентября Навальный писал, что руководство колонии отменило в его отношении адвокатскую тайну и теперь все входящие и исходящие документы от правозащитников будут проверяться со стороны сотрудников колонии в течение трех дней. Также оппозиционер четырежды за месяц оказался в штрафном изоляторе. По его словам, причинами этого были, например, незастегнутая пуговица и не убранные за спину руки.