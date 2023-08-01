Второй Западный окружной военный суд вернул в Генеральную прокуратуру дело группировки мошенников во главе с калужским бизнесменом Алексеем Строгановым, известным по прозвищу Flint24, для устранения нарушений, сообщил РБК адвокат Кирилл Петряшев. В суд для разбирательства по существу это дело было направлено 7 июня.
В деле «группировки Флинта» числятся 26 фигурантов. Разбирательство ведется по статьям о создании ОПГ и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, ОПГ похищала данные банковских карт людей, проживающих в Евросоюзе и США. Предположительно, Строганов создал ее в период с 2014 по 2017 год.
Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что «дело Флинта» расследовали сотрудники третьего отдела Следственного департамента МВД России. Оперативное сопровождение обеспечивал Центр информационной безопасности ФСБ.
Адвокат Петряшев утверждает, что сотрудники ФСБ спровоцировали кардеров и осуществили контрольные покупки с территории РФ. У российских кардеров, по словам защитника, есть правило не работать в зоне RU.
Если бы силовики не инициировали покупку, то на территории России не было бы фактов незаконного оборота средств платежей, так как интернет-сайты были настроены владельцами таким образом, что доступ на них с российских IP-адресов был невозможен, — объяснил он.
Строганов был судим в 2006 году, при этом имеет почетную грамоту директора ФСБ за обеспечение кибербезопасности РФ и благодарность от президента страны Владимира Путина.
Ранее заместитель председателя Банка России Герман Зубарев предупреждал, что мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами. По его словам, злоумышленники размещают опасные для пользователей коды в общественных местах.