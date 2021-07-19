Суд вернул прокурору первое дело о поддельных COVID-сертификатах

Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру дело жителя столицы Александра Мунтяна, которого обвиняют в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса, говорится в Telegram-канале пресс-службы Мосгорсуда. Это первое дело о таком преступлении, дошедшее до суда в России.

Суд потребовал от прокурора исправить нарушения, которые мешают вынести приговор. «Коммерсант» со ссылкой на решение суда отмечает , что претензии судьи связаны с отсутствием в обвинительном акте информации о том, какие права предоставляют сертификаты о наличии прививки.

Согласно обвинительному акту, Мунтян обвиняется в том числе в изготовлении официального документа, предоставляющего право сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, однако в обвинительном акте, вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства, не указано, какие именно права могли предоставить лицам сертификаты о вакцинации, — говорится в решении.

Мунтяна обвиняют по статьям о подделке официального документа, а также в использовании поддельных печатей и штампов медиков (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). Перед началом заседания он рассказал журналистам, что продаёт стройматериалы, но из-за финансовых трудностей решил подделывать сертификаты. Он продавал документы по четыре тысячи рублей через созданный за 20 тысяч сайт, рекламу которого размещал на «Яндексе».

По его словам, свою деятельность он начал в декабре 2020 года, а 27 февраля 2021 года к нему домой пришли полицейские. Они забрали у него печати и штампы врачей, а также компьютер и принтер. Мужчина сообщил, что к этому моменту успел продать не больше 100 сертификатов.

Обвиняемый частично признал вину. При этом его адвокат Сергей Тавровский на процессе отмечал, что сертификат о вакцинации — не официальный документ с точки зрения уголовного права. В связи с этим юрист попросил оправдать подзащитного по статье о подделке документов и осудить только за использование печатей и штампов медиков. Обвинение запрашивало для него год и четыре месяца ограничения свободы (запрет на выход из дома в определённое время).

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что наказание за покупку сертификата о вакцинации может быть серьёзным. Даже если россиянин не окажется за решёткой, он вполне реально может узнать, как наказывают за совершение уголовного преступления.