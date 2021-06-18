Суд вернул полиции дело Дудя о пропаганде наркотиков

https://static.news.ru/photo/6cd406e2-d018-11eb-a1a4-96000091f725_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Зюзинский районный суд Москвы вернул полиции административное дело журналиста Юрия Дудя о пропаганде наркотических средств, передаёт РИА Новости со ссылкой на инстанцию. Речь идёт об интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном в шоу «вДудь». В правоохранительные органы обратилась Лига безопасного Интернета.

Санкция по ч. 1 ст. 6.13 КоАП «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» предусматривает штраф от 4 до 5 тысяч рублей для граждан (от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей — для юрлиц), конфискацию рекламной продукции и оборудования, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В начале апреля NEWS.ru подробно рассказывал, как Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков с требованием проверить одну из программ Дудя «на предмет пропаганды запрещённых веществ». Какой именно материал вызвал возмущение у борцов за чистоту онлайн-пространства, изначально не раскрывалось.

В беседах со своими гостями «объект» внимания активистов неоднократно поднимал тему наркотиков, при этом подчёркивая, что изменяющие сознание химические соединения являются злом. Коллеги журналиста и защитники свободы Интернета полагают, что общественники решили таким образом «попиариться» на известном медийном имени, а их претензии похожи на способ ужесточить цензуру.