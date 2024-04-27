Суд отказался рассматривать иск петербургского депутата-иноагента к Минюсту Суд Петербурга вернул депутату Вишневскому иск об оспаривании статуса иноагента

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Борис Вишневский

Октябрьский районный суд вернул депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Вишневскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) его административный иск к Минюсту России об оспаривании статуса иностранного агента, следует из материалов на сайте суда. Основанием послужило то, что «дело неподсудно данному суду».

Административное исковое заявление возвращено. Основание — дело неподсудно данному суду, — говорится в карточке дела.

Вишневский 24 апреля сообщил в своем Telegram-канале, что направил два административных иска об оспаривании решения Минюста включить его в реестр иноагентов. Один из них был подан в Октябрьский районный суд по месту нахождения управления Минюста по Санкт-Петербургу, а второй — в Василеостровский суд по месту его жительства. Слушания по второму иску пока не назначены.

Петербургский парламентарий заявил, что решение Минюста препятствует его депутатской деятельности и противоречит Конституции России. Он счел свое включение в реестр иноагентов оскорблением не только себя лично, но и его избирателей.

Решение Минюста — это внесудебная дискриминация и политическое преследование за мою деятельность и позицию. В суде я буду защищать не только свои права и свое доброе имя, но и права тех, кто меня выбрал и мне доверяет, — написал Вишневский.

Ранее стало известно, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский стал фигурантом административного дела. Мужчине вменяют участие в нежелательной организации.