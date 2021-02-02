Суд вернул дело младшей сестры Хачатурян в прокуратуру

https://static.news.ru/photo/4779551e-6583-11eb-984c-96000091f725_660.jpg Мария Хачатурян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бутырский суд удовлетворил ходатайство представителей стороны потерпевших по делу сестёр Хачатурян и вернул дело в отношении Марии прокурору. Об этом NEWS.ru сообщил её адвокат Ярослав Пакулин.

Причина та же — необходимо расследовать вмененные Хачатуряну-отцу преступления, — сказал Пакулин.

Накануне Мосгорсуд также по просьбе стороны потерпевших вернул дело против старших сестёр прокурору. Там оно будет находиться до окончания расследования в отношении Михаила Хачатуряна.

Напомним, в декабре 2020 года Басманный суд разрешил возбудить дело против Хачатуряна по статьям об истязании (117 УК) и о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (133 УК). Факты об издевательствах над дочерями были установлены, однако возбудить дело против умершего можно только с согласия родственников. Родные Хачатуряна долго противились этому, но в начале осени сами же обжаловали постановление об отказе в возбуждении дела.

В июле 2020 года Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение по делу с квалификацией «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать — «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию, писал NEWS.ru.