https://static.news.ru/photo/4a3b4e2c-d9f9-11e9-add3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Мещанский суд вернул дело Айдара Губайдулина в прокуратуру. Об этом News.ru сообщает его адвокат Максим Пашков.

Дело вернули прокурору, а также изменили меру пресечения на подписку о невыезде, — сказал он.

До этого гособвинитель на судебном заседании ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру.

Губайдулин — фигурант так называемого московского дела. Он принимал участие в акции 27 июля, во время которой, по его словам, бросил в сторону полицейского пустую пластиковую бутылку. Обвинение настаивает, что в бутылке была вода. Изначально молодой человек обвинялся в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), но позже статью переквалифицировали на 318-ю — «Покушение на применение насилия к представителю власти». 9 августа суд арестовал Губайдулина.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Ранее News.ru писал о том, что студенты МФТИ устроили пикеты в поддержку фигуранта «московского дела».