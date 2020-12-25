Суд в Волгограде вынес приговор по делу об организации нарколаборатории

https://static.news.ru/photo/2e6cd6d8-46d2-11eb-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Южный окружной военный суд приговорил военнослужащего из Волгоградской области Владимира Аляева к 15,5 годам колонии строгого режима по делу об организации лаборатории по производству наркотиков.

В августе 2019 года Аляев откликнулся на объявление о высокооплачиваемой работе, опубликованное в Интернете членом преступного сообщества. После этого он за денежное вознаграждение согласился производить наркотики для последующего сбыта в Волгограде.

Аляев арендовал в городе дом, где организовал нарколабораторию. В ноябре он получил посылку с 160 кг химического вещества для производства наркотических средств. Осуждённый установил в арендованных помещениях оборудование и в соответствии с полученными инструкциями запустил производство.

В соответствии с приговором суда Аляев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Приговор вступит в законную силу через десять дней после оглашения. В этот срок прокуратура и осуждённый могут его обжаловать.

Как сообщал NEWS.ru, полиция Санкт-Петербурга в начале декабря обнаружила лабораторию по изготовлению наркотиков в Ломоносово (внутригородское муниципальное образование, Петродворцовый район), её предполагаемый организатор задержан.