https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков и Ольга Шушлебина, ранее уволенная им с поста главного редактора газеты «Урюпинская правда», заключили в городском суде мировое соглашение.

Шушлебина восстановлена в прежней должности с сохранением всех условий работы. Ей выплачен средний заработок за период вынужденного прогула. Кроме того, стороны договорились о сумме компенсации морального вреда, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Волгоградской области.

Конфликт между градоначальником и редактором возник из-за публикации, в котором фото областного депутата было размещено выше изображения федерального политика.

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Богдановиче Свердловской области была уволена администратор единственного кинотеатра «СовКино» Елена Савицкая. Её обвинили в том, что она не следила за выполнением плана по прокату отечественных фильмов. Суд восстановил её на работе, указав, что на администратора был возложен слишком широкий круг обязанностей и при это не оказывалось содействие в привлечении зрителей на показы фильмов.