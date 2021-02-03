Суд в третий раз признал незаконным увольнение трансгендерной россиянки

В Санкт-Петербурге суд в третий раз признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой.
По информации издания «Собака», в 2017 году Васильеву
Работница подала иск в суд с требованием признать увольнение незаконным, восстановить её в должности. Также она намеревалась получить компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.
Как доказали эксперты, список из запрещённых для женщин профессий распространяется на охрану материнства и связан с рождением и воспитанием новорождённых. Поэтому Васильева может работать печатником.
Увольнение было признано незаконным, женщину восстановили в должности и присудили ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред и 1850 рублей в качестве компенсации зарплаты из-за вынужденного пропуска работы.
Типография подала апелляцию, но в июне 2020 года она была отклонена судом Санкт-Петербурга. Тогда предприятие поставило вопрос о законности увольнения в третий раз, но и новый иск оказался отклонён.
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