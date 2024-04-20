Суд в Томске решил судьбу латвийского рэпера Платины Суд в Томске постановил выдворить латвийского рэпера Платину из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кировский районный суд Томска постановил выдворить из России латвийского рэпера Платину (настоящее имя — Роберт Плаудис) за нарушение миграционного законодательства, сообщает РИА Томск. До депортации он будет находиться в центре временного содержания иностранцев.

Суд установил, что цель въезда Плаудиса в Россию не соответствует осуществляемой им деятельности. Исполнителя также оштрафовали на четыре тысячи рублей по одному из административных протоколов — по предварительным данным, речь идет о статье об отказе от медицинского освидетельствования.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали в Томске рэпера Платину прямо во время концерта 19 апреля. По данным канала, артист выступал в клубе Face, где отмечал свое 29-летие.

Сообщалось, что сотрудники силовых структур поднялись на сцену к Плаудису, после чего отвели именинника за кулисы. Некоторое время назад на рэпера пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила полицию проверить тексты Платины на пропаганду наркотиков.

До этого СМИ сообщали, что журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и музыканта Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали после интервью 2022 года. Они получили штрафы в размере 150 тысяч рублей.