«Би-2» обязали выплатить штраф в Таиланде РИА Новости: суд Пхукета оштрафовал участников «Би-2» на $665

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Суд в тайском Пхукете приговорил участников рок-группы «Би-2» к штрафу в размере $665 (по $95 с каждого). По данным агентства, наказание назначено за концертную деятельность на острове без специального разрешения.

Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3000 таиландских бат ($95) каждый, — указано в решении суда.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что коллектив «Би-2» задержали на Пхукете за антироссийскую позицию и поддержку Украины. По данным канала, музыкантов задержали после обращения генконсульства РФ в Таиланде. Mash со ссылкой на источник в консульстве добавил, что дипломаты России попросили местные власти детально изучить документы музыкантов. После этого, говорится в публикации, выяснилось, что у «Би-2» нет разрешения на концертную деятельность.

Адвокат Сергей Жорин предположил, что, помимо штрафа, группу могут депортировать. По его словам, также есть вероятность, что музыкантам запретят въезд в страну.

До этого Жорин заявил, что власти Таиланда отменяют концерты российских исполнителей в стране, поскольку у них есть списки с «нежелательными персонажами», которые совпадают с российскими. При этом некоторым артистам из РФ все же удается обходить эти списки.