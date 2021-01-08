Суд в США приговорил Богдану Осипову к отбытому сроку

https://static.news.ru/photo/fee02988-51df-11eb-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

Федеральный суд США повторно вынес приговор в отношении гражданки России Богданы Осиповой по делу о похищении собственных детей. Она была приговорена к уже отбытому сроку и ещё 12 месяцам условно.

Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно — это достаточный приговор, явно не чрезмерный, — цитирует РИА Новости судью Эрика Мелгрена.

Суд также удовлетворил предложение прокуроров обязать Осипову просить об отмене её опекунства над детьми в России и «потребовать от властей России разрешить детям выехать в США». Осипова пыталась убедить судью, что она не может повлиять на эти решения, но он счёл её слова неискренними. При этом Мелгрен раскритиковал российские власти, которые, по его словам, не дают дочерям вернуться к отцу, а отцу — к дочерям.

В случае неисполнения решения семейного суда, обязавшего вернуть детей бывшему мужу Брайану Мобли, Осиповой может грозить тюремное заключение. Сам Мобли в ходе судебного заседания предложил установить общую опеку над детьми в случае их переезда в США, кроме того, он выразил готовность оплатить алименты, приезд детей, аренду жилья для Осиповой, а также семейную терапию с психологом.

Богдана Осипова покинула США с дочерью от Мобли в 2014 году. В это время она была беременна от него вторым ребёнком. В 2017 году она вернулась в Америку, чтобы уладить дела с бывшим мужем, но её арестовали за вывоз дочери из страны без согласия отца.

Суд штата Канзас обязал Осипову привезти двух детей в США, но оно отказалась. Тогда её приговорили к семи годам тюрьмы за похищение и вымогательство. Апелляционный суд отменил этот приговор, сняв с россиянки обвинения в вымогательстве.

Как сообщал NEWS.ru, судебные приставы в России в 2020 году взыскали алиментов на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за 2019 год. Отмечается также, что добиться выплаты алиментов приставам удалось в 78,9% случаев от общего объёма соответствующих исполнительных производств.