Суд в Санкт-Петербурге запретил распространение четырёх аниме

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Василеостровский районный суд Петербурга вынес решения о блокировке четырёх ссылок на контент с аниме. Решение принято по административным искам прокуроров.

В список запрещённых на территории России мультфильмов попали «Князь Тьмы и Герой», «Князь Тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.

Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить на территории России ряд интернет-ресурсов, распространяющих аниме. По мнению сотрудников прокуратуры, некоторые из мультфильмов, представленных на сайтах, содержат сцены насилия и жестокости.

Тогда судья удовлетворил иск прокурора, требовавшего запретить такие аниме, как «Тетрадь смерти», «Наруто», «Токийский террор» и «Эльфийская песнь». По мнению обвинителя, одни только названия указывают на деструктивный характер этих мультфильмов. Кроме того, произведения оказывают негативное влияние на неокрепшую психику подростков, способствуют развитию агрессии и суицидальных мыслей, писал NEWS.ru.