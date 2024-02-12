Суд в Рязани вынес приговор участнику террористического сообщества «Сеть» Участник «Сети» Иванкин получил 24 года тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник террористического сообщества «Сеть» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Максим Иванкин получил 24 года лишения свободы за двойное убийство, передает РИА Новости. Заседание прошло в Рязани 12 февраля.

По данным СК, осужденный с подельником — еще одним фигурантом дела «Сети» — Алексеем Полтавцем избавился от свидетелей, которые также были членами организации и решили сотрудничать со следствием. Из-за этого мужчины выманили их в лес и расправились с ними. Полтавец впоследствии бежал из страны, а Иванкина задержали.

Дело «Сети» расследовалось с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и дестабилизировать обстановку в стране. Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб.

В феврале 2020 года фигуранты были приговорены к срокам от шести до 18 лет колонии. Самое суровое наказание у Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского — они получили 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Максима Иванкина осудили на 13 лет, Андрея Чернова — на 14, Михаила Кулькова — на 10 лет колонии строгого режима.